Hervé Lapalud et Dramane Dembelé vous proposeront un voyage musical, qui se déroulera en plein air dans le site magnifique de l’église de Cortiambles (Givry)

Le lyonnais Hervé Lapalud n'est pas un inconnu pour les chalonnais, qui ont pu le découvrir à l'occasion du spectacle « En Enfancie » qu'il a joué en février 2020 avec Jonathan Mathis dans le théâtre du Port Nord.

A l'époque, ces 2 artistes avaient répondu à l'invitation de l'association « Le rêve de Marie Dream », qui lutte depuis 4 ans contre les cancers pédiatriques, et à qui ils avaient reversé les bénéfices de leurs représentations.

Le « globe facteur de chansons », comme Hervé Lapalud aime à se qualifier, reviendra cette fois-ci, accompagné de Dramane Dembelé, un burkinabé qu'il a rencontré il y a quelques années, et qui comme lui, joue de la kora.

La kora, dont s'inspire le nom du spectacle, est un instrument de musique à cordes, originaire du Mali, que l'on trouve dans toute l'Afrique de l'Ouest. Cette harpe-luth, faite d’un long manche haubané d’une bonne vingtaine de cordes sur une calebasse, ronde comme un ventre, est un instrument magique et insolite.

Dramane Dembélé, joue aussi du n’goni, petit frère de la kora, mais son instrument de prédilection est la flûte traversière peule, qui produit des sons à la fois clairs et étouffés.

C'est donc sur des tonalités peu ordinaires, que les 2 amis présenteront leur bel univers, fait d’humanité, de voyage et de rencontres.

Comme en plus, ce concert sera joué dans le cadre magnifique de l’Église givrotine de Cortiambles et que, si l'on se fie à Claude Lemesle, auteur et Président d’honneur de la SACEM (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique), « passer à côté de Korafoland, serait une gaffe que vous regretteriez... », il y a fort à parier que les 100 places disponibles vont se vendre très rapidement.

Les personnes intéressées ont donc tout intérêt à réserver leur place au plus vite !

En pratique :

Quand ? 17 juillet à 20h30

Où ? Église de Cortiambles (Givry)

Tarifs : 15 euros pour les adultes et 5 euros pour les enfants de moins de 12 ans

Bénéfices reversés au profit de la lutte contre les cancers pédiatriques

Réservations : www.le-reve-de-marie-dream.fr