Premières retrouvailles pour le cercle des aînés depuis octobre 2020

Les membres du cercle des aînés se sont retrouvés le jeudi 24 juin à la salle Berlioz de Châtenoy-le-Royal après plusieurs mois d’arrêt dus aux contraintes sanitaires.

Des retrouvailles, pour enfin pouvoir rejouer aux cartes et autres jeux de société, c’était ce qu’attendaient les membres du Cercle des aînés. Tous ces mois sans se voir, une vraie privation pour eux qui ont besoin de se retrouver pour papoter et faire une partie de cartes ou de scrabble. C’est aussi de grands moments de convivialité avec un ou plusieurs anniversaires. C’était le cas, ce jour de réouverture du club, avec de nombreux anniversaires en retard à fêter.

Vincent Bergeret maire de la commune et Marie-Thérèse Boissot adjointe aux affaires sociales étaient présents pour la remise des cadeaux à celles et à ceux dont l’anniversaire n’a pas pu être souhaité suite à l’interdiction de se réunir pendant ces derniers mois. Les dames ont eu une belle plante et les messieurs une bouteille de champagne, de quoi ravir tout le monde, bien sûr pour la bouteille, à consommer avec modération ! Vincent Bergeret s’est adressé aux membres du cercle : « Il y a longtemps qu’on n’est pas venu ici, ça vous a manqué, on le comprend. Beaucoup de gens ont souffert de la solitude. Je suis content de revoir des têtes connues, de regarder vos activités, pour moi c’est un plaisir à chaque fois. Espérons qu’en septembre, nous puissions revivre comme avant. Je vous souhaite de bonnes vacances d’été et un joyeux anniversaire. »

Les membres du cercle des aînés pourront peut-être se réunir encore un jeudi avant les vacances car cette salle est utilisée pour les activités des enfants durant les vacances scolaires d’été.

C.Cléaux