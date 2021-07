André Accary plébiscité Président du Conseil départemental de Saône et Loire

C'est un 2e mandat à la tête du conseil départemental de Saône et Loire qui s'ouvre pour André Accary ce jeudi.

En l'espace de quelques minutes, les 58 conseillers départementaux ont procédé au vote du Président départemental, appelés à tour de rôle par Amelle Deschamps. Sous l'oeil de deux scrutateurs, Claudette Brunet-Lechenault a procédé au dépouillement des bulletins de vote.

André Accary a été élu par 46 voix contre 12 bulletins blancs, "je le félicite" a lancé Claudette Brunet-Lechenault, avant de céder la place au Président nouvellement élu.

"Je tiens à saluer la présence de René Beaumont, c'est avec beaucoup de satisfaction que je vous accueille en ma qualité de Président". "Vous venez de me témoigner votre soutien, c'est un grand honneur, une immense fierté que de présider un département aussi vaste et aussi beau, le 6e departement, une Petite France à lui tout seul".

"Le département a fait beaucoup et il reste beaucoup à faire. Il va falloir tenir compte de la forte abstention, qui doit nous interroger sur notre action".

"L'Etat n'a pas été au rendez vous"

"Il faudra tirer des leçons. Les circonstances sont inacceptables. Les maires ont démontré leurs sens du devoir et de l'engagement".

"Avec 20 cantons gagnés dont 4 au premier tour, nous pouvons tous être fiers et heureux de la confiance accordée. Le travail a payé. Les Saône et Loiriens nous ont suivi" saluant les candidats non élus, "aucun d'eux n'a à rougir", remerciant le soutien apporté par Dominique Lotte et saluant les candidats élus et non élus de Gauche 71. "Cette campagne s'est déroulée dans un bon climat. Tous ont fait vivre la démocratie dans notre département. J'espère garder cette tonalité par la suite".

"Il n'y aura pas de place pour la politique politicienne"

"Je souhaite poursuivre au coeur des territoires, au plus près des habitants. On respectera la même ligne de conduite, à savoir faire ce que nous promettons, n'oublier personne. Cette méthode a fait ses preuves. De nombreux chantiers sont sur les rails dont celui de la RCEA, même si cet axe dépend de l'Etat. Sur le déploiement du très haut débit partout, la Saône et loire est la plus avancée en Bourgogne-Franche Comté".

De nouvelles antennes, de nouveaux recrutements ainsi que le développement de la télémedecine sont dans les cartons.

Une grande consultation sur le parc à Tournus débutera à la rentrée comme engagé.

Un des gros enjeux concernera l'autonomie des personnes âgées, la prise en charge, la réactivité, il nous faudra à travailler à la revalorisation du travail à domicile, il nous faudra innover en adéquation avec les besoins. On proposera un accompagnement au tissu associatif. Côte sport, nous avons à préparer les JO de 2024, puisque 5 villes du département seront centre d'entraînement".

"Garder une gestion saine, maitriser le taux d'endettement, on a encore beaucoup de travail. Je m'engage devant vous à être à l'écoute, à oeuvrer pour le mieux du département et de ses habitants. Etre utile tout au long de ce mandant, vive la Saône et Loire".

L.G