Le gouffre de Padirac recrute pour l'été 130 guides

Le Gouffre de Padirac est le premier site du patrimoine naturel souterrain français et le 3ème site le plus visité d'Occitanie. Véritable moteur économique pour le département du Lot, il emploie chaque année près 130 saisonniers et génère un nombre encore supérieur d’emplois indirects.

Si le Gouffre de Padirac est un site exceptionnel, il doit en partie sa renommée à ses équipes, recrutées dans les métiers de l'accueil, la vente, la restauration. Le poste le plus emblématique et plus insolite du site est indéniablement celui de guide-batelier, qui a la mission de faire voyager les visiteurs dans les entrailles de la Terre...

Informations pratiques pour le recrutement

La liste des postes saisonniers à pourvoir pour l’été est disponible sur le site internet du Gouffre de Padirac : www.gouffre-de-padirac.com/fr/recrutement

CANDIDATURE : [email protected]

OUVERTURE DU SITE : du 22 mai au 14 novembre 2021