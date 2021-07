Les dimanches à la Halle redémarrent ce week-end à Givry

Après le succès de l'été dernier, la municipalité de Givry a décidé de renouveler l'opération cette année, en y apportant quelques modifications

L’animation estivale « Les Dimanches à la Halle », débutera dès ce dimanche matin, et pour tout l’été, dans un nouveau format qui se veut, selon Rémi Cordonnier, Adjoint en charge de le la vie économique et de la communication, « encore plus complet et attractif que l’été dernier ».

Comme l’été dernier, le parvis de la Halle ronde redeviendra donc, de 9 heures à 14 heures, un espace de dégustation conviviale, avec barnums & mange-debout . Il permettra aux givrotins de partager un bon moment, en famille ou entre amis, tout en dégustant les produits gourmands, qu’ils auront achetés chez les commerçants givrotins ou sur le marché des producteurs.

Ce marché de producteurs locaux, qui prenait jusqu’ici ses quartiers Place de la Poste, sera désormais installé rue de la République (entre le Fantastico et le Salon), la portion de rue concernée étant rendue piétonne pour l’occasion.

Pour Rémi Cordonnier, « cette concentration de l’animation en centre-bourg sur toute la matinée a pour but de bénéficier à tous : habitants de Givry, touristes, producteurs, commerçants… »

Comme en 2020, l’ensemble des offres proposées par les producteurs et commerçants sera largement communiquée le jeudi pour le dimanche suivant sur le site web de la commune, la page Facebook de la commune, des communiqués de presse…

Et cerise sur le gâteau pour ce dimanche d'ouverture, il y aura en plus la brocante mensuelle, qui est organisée chaque premier dimanche du mois par A2C (Animation en Côte Chalonnaise).

Site de la mairie : https://www.givry-bourgogne.fr

Site d'A2C : https://www.animation2c.fr