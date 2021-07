Musicaves : Un mix musique de chambre et jazz cet après-midi, avant la clôture de ce soir.

Même diminué par l'absence du guitariste, Adrien Moignard, le groupe Loco Cello a effacé avec brio les frontières musicales.

Le Groupe, qui propose une musique hors norme, a su marier, de manière inédite et élégante, musique de chambre et jazz, Mendelssohn et Django Reinhardt, Stéphane Grappelli, Astor Piazzolla et Tchaïkovski,...

La pluie s'étant arrêté quelques minutes après le début du concert, les spectateurs se sont délectés cet après-midi de cette musique sans étiquette, que les oiseaux du domaine Besson ont généreusement accompagnée.

Ce soir, se jouera le Tempo 5, qui marque déjà la clôture de la 23ème édition, de ce festival « AOC sans frontières ».

Deux concerts seront proposés dans la cour du Domaine Besson : la chanteuse réunionnaise, Maya Kamati à 20h30, puis à 22h15, « le prince du rai 2,0 », Sofiane Saidi & Mazalda.

Avec comme hier, l'ouverture d'un « bar à vins » lors de l'entracte, qui permettra aux festivaliers de déguster les vins givrotins, qui seront proposés exclusivement au verre.

Il reste encore quelques places pour les concerts de ce soir, que Philippe Pérousset préconise d'acheter en amont sur le site de l'association, pour éviter une trop longue attente en caisse.

En pratique :

Où ? Domaine Besson – 9, rue des Bois Chevaux à Givry

Réservation recommandée sur le site www.festival-les-musicaves.fr

Arrivée préconisée au plus tard 30 minutes avant le début de chaque concert.

Concert assis et masqué