L’ensemble DO MI SOL en tenue de gala pour le spectacle place du marché.

Les choristes, membres du bureau de DO MI SOL, ont fait leur show samedi soir 26 Juin sur la place du marché de Châtenoy-le-Royal

Tout était là, décors, artistes, tenues de gala, public, pour ce concert donné par l’ensemble DO MI SOL. Trois notes de musique si bien utilisées par les chanteuses et les chanteurs du groupe qui faisaient leur première prestation, depuis les restrictions sanitaires, devant un public nombreux.

Une myriade de chansons, reprenant des airs connus de Hugues Aufray en passant par le groupe Images, par ̏Voilà˝ la chanson de Barbara Pravi ou encore la célèbre chanson de Claude François ̏Le téléphone sonne˝ magnifiquement interprétée par la petite Annaëlle dont le papa et la maman chantent eux aussi dans l’ensemble DO MI SOL. Des musiques et chansons des années 80 qui ont ravi petits et grands rassemblés sur la place pour profiter une fois de plus du bonheur de se retrouver pour ces festives organisées par la municipalité. Une soirée riche en couleur avec les robes et tenues de gala colorées portées par les artistes de l’association et les décors placés en fond de scène pour donner un air encore plus festif.

Une soirée musicale totalement réussie pour Isabelle Laval présidente et pour Vincent Bergeret maire de Châtenoy le Royal, soirée qui s’est terminée sur ̏A nos souvenirs˝ des 3 cafés gourmands.

C.Cléaux