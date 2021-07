Josiane Corneloup, députée de Saône et Loire, demande une commission d'enquête parlementaire sur le fiasco de la distribution du matériel électoral

Communiqué de presse de Josiane Corneloup

Relayant la légitime colère de très nombreux électeurs et électrices qui, dans mon canton et dans tout le pays, n’ont pas pu prendre connaissance des professions de foi des candidats, j’ai interpellé mercredi 23 juin, lors de la session des questions au Gouvernement, le ministre de l’Intérieur à propos de ce scandale du non acheminement de centaines de milliers documents officiels de propagande électorale.

Nous avons assisté au premier comme au deuxième tour à une distribution à ce point anarchique que des quantités d’enveloppes sont aujourd’hui retrouvées dans les bois, abandonnées dans des rues, brûlées. Pourtant, dans sa réponse à mon interpellation, madame Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté, assurait la représentation nationale que « Distribuer 92 millions de plis constitue un défi colossal, des vérifications seront systématiquement conduites. Partout dans les territoires, les préfets superviseront personnellement la distribution et l’information remontera dans les plus brefs délais ». Les électrices et électeurs ont pu, hélas, constater la triste réalité, celle d'un abîme entre les paroles et les actes.

Face à l’ampleur du fiasco qui porte atteinte à l’expression de notre démocratie et a empêché beaucoup de nos compatriotes de se prononcer, je demande au Gouvernement que toute la lumière soit faite sur cette déroute.

Une fois de plus, l’Exécutif a superbement ignoré les avertissements et conseils des parlementaires qui pourtant avaient fait part à plusieurs reprises des risques majeurs à confier une mission aussi fondamentale à un routeur privé, sans le nombre de personnels suffisant, dépourvu d’un savoir-faire logistique propre à ce genre d’opération complexe et sans une connaissance du terrain suffisante.

Au lieu de cela, le Gouvernement a pris le risque d’élections au rabais en sacrifiant à des considérations purement comptables l’obligation de résultat énoncée à l'article R.34 du code électoral aux termes duquel « la commission de propagande est chargée d’adresser à tous les électeurs de la circonscription, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat, binôme de candidats ou liste ».

Je déplore avec beaucoup de Françaises et Français ce déni de démocratie, qui peut laisser craindre le pire pour l‘organisation des prochaines échéances électorales.