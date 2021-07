Clap de fin pour le tournoi de tennis de la Côte Chalonnaise

Le tournoi de la Côte Chalonnaise s'est cloturé ce jour avec les matchs de finale Femme, Homme et Homme + 35 ans suivi de la remise de lot et d'un apéritif offert par le club.

Les mauvaises conditions météo ont obligé à jouer en salle sur les terrains de la nouvelle salle du Grand Chalon .

A l'issue de 15 jours de matchs acharnés Monsieur Lacote de Sennecey le Grand remporte le tournoi principal face à Monsieur Lecrivain de Dracy le Fort.

Melle Simonin de Saint Remy gagne face à Madame Adreutti de Simandre et en + de 35 ans victoire de Monsieur Bobin de Saint Remy face à Monsieur Desmichel de Rully.

Les vainqueurs se sont vu remettre par Messieurs Grosjean représentant le Grand Chalon et Bon de la Mairie de Mercurey des mathusalem de Mercurey offerts par l'Odg de Mercurey ainsi que des bouteilles offertes par le Domaine Jeannin-Naltet à Mercurey et le Domaine Gaëlle et Jérôme Meunier de Barizey.

Le TCCC remercie vivement le Grand Chalon, l'ODG de Mercurey, Le Caveau Divin à Mercurey, l'Antre Pots Fleuris à Saint Léger sur Dheune ainsi que la mairie de Mercurey qui ont contribué à cette belle fête du tennis malgré la conjoncture et les conditions difficiles.

La saison du club se cloturera vendredi prochain à partir de 17h30 aux terrains de Mercurey pour tous les jeunes et les moins jeunes...