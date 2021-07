'Et quelque chose finira bien par arriver' avec Aurélien Marquet

Le public est devenu le spectateur de l'anniversaire de Julien, le personnage qu' incarne Aurélien Marquet. Seul, il attend un invité qui ne viendra peut-être pas et nous entraîne dans un monologue qui aborde le thème de la solitude, de l'enfermement, parfois avec humour mais que l'on rit de toutes ses dents ou avec un léger sourire en coin, l'émotion est là ! Cette pièce, fruit d'un partenariat entre le Conservatoire de Dijon et celui du Grand Chalon, est une sortie de Conservatoire et une étape de travail. 3 questions à Aurélien Marquet :

Comment est née l'envie de faire du théâtre ?

J’ai fait du théâtre depuis très jeune en amateur dans le village de mes parents et j’ai fait l’option théâtre de mon lycée. C’est en découvrant le théâtre au Théâtre Dijon Bourgogne et en y allant régulièrement que j’ai commencé à m’intéresser et à comprendre ce qui m’attirait au théâtre. J’ai alors commencé à me former au Conservatoire de Dijon puis celui de Chalon. Mais l’envie profonde de faire du théâtre date de très jeune, j’avais envie de monter sur scène pour faire rire!

Que vous a apporté le CRR du Grand Chalon ?

Le Conservatoire du Grand Chalon m’a permis de m’affirmer moi-même en tant que comédien, en découvrant le théâtre que j’avais envie de faire et de construire! Il m’a appris à être plus juste sur un plateau, plus ancré! On se forme toute la vie au théâtre, mais le passage au Conservatoire m’a apporté la rigueur dans le travail et les remises en questions nécessaires pour avancer et évoluer.

Pouvez-vous nous en dire plus sur vos futurs projets et la création de la Compagnie du Hiatus ?

La compagnie du Hiatus est née d’une rencontre entre Charlotte Château et moi au Conservatoire. Après des chemins divers, nous nous sommes retrouvés avec l’envie commune de créer des spectacles dans les campagnes et de se réunir autour de sujets qui nous touchent. Les futurs projets de la compagnie sont : l’écriture et la création d’un texte sur les violences familiales que nous aimerions proposer sous une forme légère, transportable partout et jouer de village en village et continuer à faire évoluer et grandir le spectacle 'Et quelque chose finira bien par arriver' de mercredi dernier.