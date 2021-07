Un trafic de stupéfiants à partir de Givry mobilise plus d'une centaine de gendarmes... Déjà 5 personnes incarcérées

17 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue au cours de ces deux opérations. La compagnie de CHALON SUR SAÔNE a bénéficié de renforts des unités suivantes : CHATENOY LE ROYAL, ST GERMAIN DU PLAIN, SENNECEY LE GRAND , CHAGNY, GIVRY, mais aussi de personnels des compagnies de MACON, AUTUN, CHAROLLES, de l'antenne AGIGN de DIJON, de deux équipes cynophiles de DIJON et d'une troisième des Douanes, des PSIG de CHALON SUR SAÔNE, AUTUN, LOUHANS et MACON , d'un appui judiciaire de DIJON et de 4 personnels de la BAC du CSP CHALON SUR SAÔNE.

A l'issue des auditions et des présentations devant le juge d'instruction, 5 personnes ont été incarcérées, une a été placée sous contrôle judiciaire en attendant la fin de la commission rogatoire et les autres protagonistes seront convoqués ultérieurement par le tribunal judiciaire pour répondre des faits d' acquisition non autorisée et détention de stupéfiants,offre ou cession non autorisée de stupéfiants et transport non autorisée de stupéfiants.