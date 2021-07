Trois rétentions de permis au cours du week-end sur les routes de Saône et Loire

Au cours du week-end, les gendarmes de l'EDSR de Saône-et-Loire ont effectué plusieurs contrôles de vitesse. Deux automobilistes et un motard ont fait l'objet d'une rétention immédiate de leur permis de conduire et d'une mise en fourrière de leur voiture ou de leur moto.

Le 3 juillet , à 16H25, sur l'autoroute A6, sens Paris/Lyon, commune de FONTAINES (71), les militaires du peloton motorisé de Chalon sur Saône, contrôlent le conducteur d'une AUDI TTS, à la vitesse de 169 km/h (vitesse retenue : 160 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 110 km/h. Ce dernier, jeune conducteur, âgé de 22 ans, demeure dans la Loire et est footballeur.

Toujours ce samedi, à 21H35, sur l'autoroute A6, sens Lyon/Paris, commune de BOYER (71), les militaires du peloton motorisé de Chalon sur Saône, contrôlent le conducteur d'une PEUGEOT 308, à la vitesse de 174 km/h (vitesse retenue : 165 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 110 km/h. Ce dernier, jeune conducteur, âgé de 22 ans, demeure à Paris.



Dimanche 4 juillet, à 16H55, sur la RN80, commune d'ECUISSES (71), les militaires de la brigade motorisée du Creusot, contrôlent le pilote d'une BMW S1000 R, à la vitesse de 240 km/h (vitesse retenue : 228 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 110 km/h. Ce dernier, âgé de 26 ans, en état de récidive, demeure dans l'Autunois et est responsable de maintenance.