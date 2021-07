BASKET (Pro B) : L'ailier Damien Bouquet (Nanterre) signe à l'Elan Chalon

L’Elan Chalon est heureux de vous annoncer la signature de l’ailier Damien BOUQUET (27 ans, 1,96m).

Le ban bourguignon au Colisée sera de nouveau possible avec ce joueur qui le maitrise sans aucun doute aussi bien que nos supporters. Natif de Beaune, Damien a été formé à Strasbourg où il a remporté le titre de champion de France Espoirs en 2015 (11.6 points, 2.9 passes décisives, 3.7 rebonds et 12.9 d’éval).

Après sa formation, il suit un parcours classique pour un jeune français et part découvrir la pro B avec le club de Charleville-Mézières où il restera jusqu’en 2017. Il poursuit ensuite à Evreux (Pro B) pour deux saisons où il se fait remarquer en étant le 4e meilleur passeur (non-meneur) de Pro B. Il tourne en moyenne sur sa dernière année à 9.7 points, 3.6 rebonds, 6.1 passes et 40% de réussite à 3 pts en 31 min de jeu).

Il découvre en 2019 le plus haut niveau avec le club de Nanterre 92 où il s’engage pour 3 ans. Après une première saison concluante aussi bien en Jeep ELITE qu’en Eurocup, Damien sait profiter du temps de jeu qui lui est donné et devient impactant dès qu’il est sur le terrain. Cette saison, Il signe une belle performance en Coupe d’Europe contre le futur Champion Monaco avec 21 d’eval, 12 points, 7 passes et 3 rebonds. Il termine la saison de Jeep ELITE sur des statistiques de 3 points, 1.7 rebonds, 44.8% aux tirs et 3.9 d’éval en 15 min de jeu.

A la recherche d’un projet d’envergure où il aura un rôle majeur à jouer, Damien a choisi de rejoindre l’Elan Chalon. Ailier polyvalent capable de décaler sur le poste 2, Damien sait s’adapter à ses coéquipiers. A la fois scoreur ou facilitateur de jeu, Damien clôture le recrutement de joueurs français pour la saison prochaine.





Réaction de Leo DE RYCKE :« Avec Damien, nous complétons notre effectif de joueurs JFL. Damien est un joueur polyvalent, orienté vers l'équipe, qui correspond parfaitement à notre philosophie. C'est aussi un joueur de la région, qui se sentira rapidement chez lui. »



Damien BOUQUET en bref : Né le 19 juin 1994 à Beaune Ailier

Parcours :?2011/15 : Strasbourg (Centre de Formation) 2015/17 : Charleville-Mézières (Pro B) 2017/19 : Evreux (Pro B)?2019/21 : Nanterre (Jeep ÉLITE)?2021 : Elan Chalon (Pro B)

Palmarès : Champion de France Espoirs en 2015