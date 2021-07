Plus d'un million d'euros de prêts consentis par Initiative Saône et Loire sur 2020

La création d’Initiative Saône et Loire en 2001 résulte d’une volonté commune des acteurs économiques et politiques locaux de soutenir la création, la croissance et la reprise d’entreprises, par l’accompagnement des porteurs de projets et l’octroi de prêts d’honneur destinés à conforter leurs fonds propres. Le montant de ces prêts à taux zéro va de 1000 € à 30 000 € remboursables sur 5 ans maximum.

Initiative Saône et Loire n’a pas vocation à se substituer aux réseaux bancaires locaux. Son intervention, sous forme de prêts d’honneur, a pour objet de rechercher systématiquement un effet de levier financier, par couplage avec des prêts bancaires et de favoriser ainsi la consolidation du tissu économique local.

Les projets éligibles sont les entreprises présentant un potentiel de développement de l’emploi et de l’économie locale.

Chiffres clés 2020

240 entreprises soutenues dont 76 par un prêt d’urgence Covid.

519 emplois créés ou maintenus dans ces entreprises

1 073 000 € de prêts d’honneur engagés (prêt moyen 10 838 €)

Effet de levier 14, c’est-à-dire qu’1 € de prêt d’honneur génère 14 € de prêts bancaires associés.

222 bénévoles mobilisés

Alain Chandioux, Président d'Initiative Saône et Loire, à l'occasion de l'Assemblée Générale de l'associatio a tenu à préciser, « soulignons le très bon taux de pérennité de nos bénéficiaires avec 96% d’entreprises encore en activité à 3 ans, cela grâce à la qualité des analyses réalisées lors des comités d’agrément. L’association Initiative Saône et Loire a été fortement mise à contribution pour limiter les conséquences de la crise Covid en étant chargée de l’instruction des dossiers FARCT ( Fonds d'Avances Remboursables Consolidation de la Trésorerie des TPE) mis en place par la Région Bourgogne-Franche Comté, ainsi que de l’instruction des dossiers du Fonds Régional des Territoires par nos amis de la Communauté de Communes Terres de Bresse, ainsi que la Communauté de Communes de Marcigny. Nous pouvons être fiers d’avoir pu, grâce à vous chers partenaires et bénévoles, contribuer à la sauvegarde des entreprises de Saône et Loire. »

( Le Fonds d'Avances Remboursables Consolidation de la Trésorerie des TPE (FARCT) est un dispositif créé par le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et cofinancé par la Banque des Territoires et les EPCI. Ce fonds de 14.2 millions d'euros est destiné aux petites entreprises rencontrant des difficultés conjoncturelles suite à la crise du COVID-19. Le dispositif est ouvert jusqu'au 31 décembre 2021.

Le réseau Initiative Bourgogne-Franche-Comté avec ses 8 plateformes a été choisi pour assurer l'instruction et la coordination du dispositif, la régie ARDEA assurant la gestion du fonds.

Le FARCT et le Fonds Régional des Territoire (FRT) délégué aux EPCI, sont les deux volets du Pacte régional des Territoires inscrit au plan de reprise voté par la Région en juin 2020.)