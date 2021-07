Yolande Paparel présidente du lions-club Chalon Doyen

Changement à la tête de Chalon Doyen. Yolande Paparel succède à Gérard Baudot à la présidence du plus ancien lions-club de notre ville.

Le lions-club Chalon Doyen, qui a fêté l’an passé ses 60 ans d’existence, est désormais présidé par Yolande Paparel. La prise de fonction officielle est intervenue le 1er juillet dernier. Après une année de mandat de Gérard Baudot, président 2020-2021. Admise au sein du club en 2015, cette ancienne enseignante a déjà derrière elle une riche expérience des clubs services. Elle sera secondée par un comité composé de Gérard Baudot, past-président, Elisabeth Lelu, vice-présidente, Laure Chapelon, secrétaire, Didier Trinchard, trésorier, et Claude Picot, protocole.

Le club s’est adapté



L’année Lions qui s’est achevée le 30 juin dernier n’a pas été un long fleuve tranquille pour Gérard Baudot et son équipe. Une année rendue compliquée par la crise sanitaire liée au Covid-19. « Je suis impressionné par le nombre d’actions réalisées malgré tout dans tous les clubs » a confié le président sortant. Durant cette période inédite le club a dû s’adapter. Les réunions bimensuelles du mardi soir se sont tenues en visio. Habituellement l’un des temps forts de l’année, la visite du gouverneur du district 103 centre-est Eric Bosredon s’est effectuée le 15 mars en virtuel. Côté réjouissances, le traditionnel repas de Noël s’est déroulé à distance.

Quant aux actions, le service étant l’essence même de l’esprit Lions, Gérard Baudot a souligné que l’essentiel avait été assuré. On citera notamment « Les tulipes contre le cancer » en compagnie des clubs Chalon Cercles d’Or et Chalon Saocouna, « La soupe des chefs » au profit des restaurateurs sinistrés du Chalonnais, la mise à disposition de sept ordinateurs aux étudiants du Grand Chalon, la confection de colis de nourriture, d’hygiène et de produits bébé pour les Restos du Cœur ou encore l’acheminement de matériel médical au Cameroun, un soutien scolaire pour des enfants cambodgiens et une aide pour la rénovation d’une école au Timor-Leste.

« Une rose jaune contre Alzheimer »

Prenant à son tour la parole, Yolande Paparel a déclaré « J’aurai à cœur de continuer les belles actions que nous menons depuis de nombreuses années ». Et de reprendre aussi celles annulées, la faute au Covid-19. A savoir le Huit Décembre et le salon Vins et Chocolats. La nouvelle présidente du Lions Chalon Doyen entend bien également organiser l’opération « Une rose jaune contre Alzheimer », consistant en la vente de roses de cette magnifique couleur, afin d’aider la recherche et l’accompagnement des malades et des aidants de cette terrible maladie.

Une des autres grandes priorités sera le recrutement. Le club compte actuellement vingt-cinq membres. L’entrée de nouveaux membres, et plus particulièrement de jeunes, lui permettrait d’aborder plus sereinement les années à venir.

« Je nous souhaite une année sereine et constructive avec l’aide et la participation de tous » a conclu Yolande Paparel. En espérant bien évidemment que la pandémie ne vienne pas une nouvelle fois tout chambouler.

Gabriel-Henri THEULOT