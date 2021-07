AVIS DE DECES - Monsieur Henri RENIAUX

GERGY-BUXY



Marie-Odile et Christian Cruchaudet,

sa fille et son gendre ;

Emilie et Vincent, Carine, Vincent,

ses petits-enfants ;

Apolline,

son arrière-petite-fille ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Henri RENIAUX



survenu à l'âge de 96 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de Gergy, lundi 12 juillet 2021 à 10 heures.

La famille remercie le personnel de l'ADMR de Verdun sur le Doubs ainsi que le personnel de l'EHPAD

« Nathalie Blanchet » de Saint-Gengoux-le-National, pour leur gentillesse et leur dévouement.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.

La famille rappelle à votre souvenir son épouse

Andrée

décédée en 2013.