Lancement de la tournée du nouveau vacci’bus en Saône-et-Loire

En Saône-et-Loire, 18 centres de vaccination sont ouverts pour vacciner les personnes de plus de 12 ans sur rendez-vous.

La préfecture, l’agence régionale de santé (ARS) et l’Assurance maladie ont décidé de lancer un nouveau centre de vaccination mobile « Vacci’bus », sans rendez-vous, financé par l’ARS. Ce dispositif d’ «aller vers » vise à améliorer la couverture vaccinale en aidant les Saône-et- Loiriens à se faire vacciner.

A compter du lundi 12 juillet et jusqu’au 31 août, il se déplacera dans l’ensemble du département, au plus près des publics : entreprises, centres commerciaux, quartiers, festivals, grands événements du département, pour se rendre au plus près des publics.