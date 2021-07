SAINT VINCENT TOURNANTE - La 78e édition de la Saint-Vincent Tournante Puligny-Montrachet Corpeau Blagny maintenue

Alors que nous entamons soigneusement le déconfinement en France, la santé de tous reste et restera la priorité pour le Comité d’Organisation. Si les perspectives sont encourageantes et afin d’envisager cet événement en toute sérénité, le Comité d’Organisation de la Saint-Vincent Tournante 2021 a décidé raisonnablement de modifier le format de cette 78ème édition en supprimant le diner de Gala.

Cette crise sanitaire change le déroulement des manifestations et doit être une opportunité de réfléchir et repenser les évènements de demain qui ne doivent pas être une pâle copie de ceux de hier.

Créatifs et enthousiastes, nous sommes tous mobilisés pour vous proposer une Saint-Vincent Tournante revisitée avec des animations, de la restauration sur place et de belles cuvées.

Tout en conservant l’esprit de partage et de solidarité de la Saint-Vincent, la priorité de l’édition 78 sera la convivialité, la santé et la sécurité de tous.

Le Diner de Gala de la 78e édition Saint Vincent Tournante qui devait réunir 1000 personnes dans les locaux de l’entreprise Alix à Corpeau, confié à DUCASSE Conseil pour le menu et à la Maison PIGNOL pour la réalisation n’aura pas lieu cette année.