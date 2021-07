Jour J pour le lancement de la nouvelle formule d'info-chalon.com

Info-chalon.com a choisi ce lundi pour effectuer une nouvelle mue de sa maquette.

Ce lundi, info-chalon.com vous offrira sa nouvelle mue. Des mois de travail auront été nécessaires au développement technique de cette nouvelle maquette. Des mutations visibles pour les lecteurs mais également et surtout pour l'ensemble de nos collaborateurs. L'obligation d'évoluer étant formulée également par les spécificités liées à la RGPD, le règlement général sur la protection des données qui poussent info-chalon.com à anticiper toujours plus de mise en conformité, après une première mutation il y a quelques années.

Parce que les années 2020 et 2021 n'auront pas été comme les autres, info-chalon.com a fait le choix, tout en poursuivant sa mission d'intérêt général, en mettant en libre accès toujours plus d'informations dans un contexte sanitaire qui a fragilisé le lien social, d'investir dans une technologie toujours plus à la pointe afin de vous accueillir toujours plus nombreux et de manière plus facile et agréable en terme de navigation.

On préserve évidemment notre modèle, qui a fait son succès depuis 2009, année de lancement d'info-chalon.com, en vous garantissant toujours l'entière gratuité de notre contenu, avec ses défauts comme ses qualités. Au fil des ans, notre équipe s'est enrichie de nouveaux contributeurs et entend bien s'étoffer de quelques-autres dans les mois qui viennent.

Bénéficiant d'aucuns dispositifs d'aides à la presse, ni de TVA minorée contrairement à nos homologues de la presse papier, d'insertions de collectivités locales réduites à la portion congrue, info-chalon.com peut afficher en toute simplicité son indépendance et son ton... Un ton qu'on entend bien ériger en marque de fabrique, à quelques mois des élections présidentielle et législative qui devraient animer ici ou là quelques tensions, mais aussi dans un contexte sanitaire loin d'être apaisé.

Conscient de nos difficultés à ne pouvoir être partout, à être là où vous souhaiteriez qu'on soit, nous ne disposons pas d'"armée mexicaine" à occuper, nous invitons tous les clubs, les associations, les collectivités locales, les commerces, les entreprises à nous solliciter toujours plus (sans en abuser évidemment !)

N'hésitez pas à nous faire part de vos organisations, de vos événements... de tout ce que vous jugez utile ! N'hésitez pas aussi à nous relancer si nous ne répondons pas dans les délais que vous attendez, il arrive parfois et même souvent que des courriels adressés restent sans réponses, sans compter le fait si vous nous sollicitez via les réseaux sociaux.

Info-chalon.com a fait le choix de supprimer son agenda qui était en ligne, considérant que les réseaux sociaux remplissent parfaitement cette mission désormais tout en maintenant son dispositif de petites annonces gratuites mais aussi son dispositif de publications des annonces légales et judiciaires, habilité par la Préfecture de Saône et Loire.

Merci en attendant aux 2 484 881 lecteurs différents qui sont passés par info-chalon.com depuis le 12 juillet 2020 ! Ce 12 juillet 2021, nous ouvrons un nouveau chapitre à notre histoire et on espère écrire encore quelques belles pages grâce à vous.

Laurent Guillaumé et toute l'équipe d'info-chalon.com