L’activité économique de la Bourgogne-Franche-Comté a été brutalement touchée par la crise sanitaire.

Les gains d’emploi dans la construction et le tertiaire non marchand ne permettent pas de compenser les pertes des autres secteurs, notamment de l’industrie et du tertiaire marchand. Les créations de micro-entreprises augmentent fortement, les travailleurs cherchant à créer leur propre emploi. Sous le coup des restrictions, la fréquentation touristique et le transport aérien s’effondrent.

« À bien des égards, l’année 2020 a été une des plus chahutée économiquement depuis de nombreuses décennies.

Notre région n’a pas encore retrouvé son niveau d’activité d’avant la crise. Si elle a souffert de par ses caractéristiques sectorielles, elle a également montré une très forte résilience. La Bourgogne-Franche-Comté peut s’appuyer à la fois sur des potentialités internes, un tissu productif varié, des agrégats économiques plutôt meilleurs qued’autresrégionsetenfin,tirerprofitdelarepriseéconomiquedesterritoiresvoisins. »

Bertrand Kauffmann, Directeur régional de l’Insee de Bourgogne-Franche-Comté