De gros moyens de secours déployés suite à un accident de la route à L'Abergement Sainte Colombe

Un très important dispositif de secours a été déployé à l'angle de la D678 et de la route de Saint Martin en Bresse. Une vingtaine de sapeurs pompiers et une dizaine de véhicules de secours sont sur place. Les renforts des moyens aériens sont également activés suite à une collision routière entre un motard et un véhicule. Deux blessés sont pris en charge. Toute le secteur est coupé à la circulation. Il vous est recommandé d'éviter cet axe.