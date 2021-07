La période estivale est propice aux excès, la police municipale va faire des sorties de nuit

Surveiller, dissuader, dialoguer et sévir si nécessaire, une tâche de terrain pour les trois policiers municipaux qui, depuis le début de l’été, effectuent des patrouilles en soirée dans les quartiers de la commune. Les soirées d’été sont sujettes à des rassemblements, des nuisances nocturnes et des actes de délinquance, les 3 policiers municipaux Olivier, Valéry et Nicolas seront sur le terrain même la nuit et seront assistés si besoin par la police nationale de Chalon, police nationale qui vient d’être renforcée de 16 nouveaux policiers.

Des rondes, des opérations ciblées, toutes ces interventions ont demandé une certaine préparation et planification de la part des 3 policiers municipaux. Les permanences seront assurées en journée et de nuit par rotation. Ils seront toujours 2 policiers pour les rondes de nuit. Ils ont un atout majeur avec la vidéo surveillance déployée sur la commune et totalement opérationnelle, ce qui peut leur faciliter la tâche. Des interventions qui sont indispensables pour le bien-être de nos concitoyens comme le laissait entendre Vincent Bergeret maire de la commune.

Un autre domaine que les policiers ont en charge, l’ ̏ Opération Tranquillité Vacances˝ (OTV) qui consiste, lors de vacances ou/et absences prolongées, à faire surveiller votre habitation par les policiers municipaux. Ils assurent des patrouilles régulières mais aléatoires devant votre domicile afin de contrôler qu’il n’y ait pas d’effraction.

Un formulaire de demande OTV est disponible sur le site de la police municipale, autre possibilité, se rendre au poste de police de la commune avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile pour déclarer vos dates de congés ou d’absences prolongées.

Chatenoy-le-Royal, comme toutes les communes de première couronne, est en zone police mais les policiers municipaux sont et restent proches des habitants, des jeunes qu’ils connaissent bien, par leurs interventions d’information et de prévention.

C.Cléaux