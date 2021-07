AVIS DE DECES - Monsieur André POMMIER

CHALON-SUR-SAÔNE, DRACY-LE-FORT, GRANGES, BUXY



Patricia et Thierry Corneloux,

Christine et

Jean-Pierre Fleury,

ses enfants ;

Sylvie,sa fille et ses enfants ;

Manon,Anaëlle,Sandrine et Grégory,

Nathalie et Franck, Frédéric, Sandra, Arnaud,

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

et tous les proches de la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur André POMMIER



survenu le 11 juillet 2021,

à 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 15 juillet 2021, à 14h30 ,en l'église de Buxy. André repose à la chambre funéraire Mansuy à Buxy. La famille remercie tout le personnel de l'EHPAD de Notre-Dame de Marloux.

Une pensée pour

Solange

son épouse, décédée en 2015.

Catherine

sa fille, décédée en 2010.