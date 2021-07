Pour accéder à l'Espace nautique du Grand Chalon, il faudra bien présenter votre pass sanitaire

Les précisions d'info-chalon.com sur les établissements sportifs, en intérieur comme en extérieur. Et cela à compter de la semaine prochaine.

Il faudra bien vous munir d'un pass sanitaire dès le 21 juillet pour accéder à tous les établissements sportifs clos et couverts à partir de 50 personnes. Et sont concernées par les nouvelles dispositions les salles de sport et les piscines, qu'elles soient en intérieur ou en extérieur. En ce qui concerne les stades, le document sera demandé à partir de 50 spectateurs, au lieu de 1 000 jusqu'alors.