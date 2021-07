A l'hôpital de chalon sur Saône, une non-fumeuse réclame plus de respect

Une fidèle lectrice d'info-chalon.com a souhaité exprimer son agacement face aux comportements des fumeurs et interpelle la direction.

Voilà actuellement un de mes proches est hospitalisé au CH et parfois il descend prendre l'air ,car certainement pour des raisons de sécurité les fenêtres ne peuvent que s'entrouvrir, mais malheureusement le hall d'entrée lui parait bien long car tès affaibli par la maladie le souffle lui manque, quand enfin il arrive dehors respirer l'air frais ce n'est qu'un air pollué par la fumée de cigarette qu'il respire !!! et bien evidemment il ne trouve aucune place assise puique prise d'assaut par ces fumeurs irrespectueux alors qu'un espace couvert équipé de bancs et de cendriers leur est dédié !!!



ils ne prennent même pas la peine d'eteindre leurs mégots et les jettent à terre,encore fumants, devant la porte ou alors les écrasent sur les bancs ! et si jamais vous avez le malheur de leur faire gentiment remarquer ils vous envoient balader et je pèse mes mots !!!



De jeunes parents sortent avec leurs bébés de la maternité, d'autres accompagnent leurs enfants en visite en pédiatrie (ce qui m'arrive aussi et qui plus est pour mon fils asthmatique !!!) eux aussi doivent malheureusement traverser ce nuage de fumée et cette odeur désagréable !! et tout ça sans rien dire sous peine de se faire agresser !!!



Alors voilà la question que je me pose : Mme la directrice dispose-t-elle d'une entrée VIP sans tabac, puisque comble de l'ironie on peut lire sur les piliers à l'entrée du CH "ESPACE SANS TABAC - HOPITAL SANS TABAC" !!!



il est vrai que cela n'est pas lucratif c'est certainement pour cette raison que Mme la directrice ne s'y intéresse pas !



c'est bien dommage ! c'est une "sale" image que renvoie l'hôpital de Chalon être accueilli par un tapis de mégots et une odeur de tabac n'est pas ce que l'on fait de mieux !!



Merci quand même à l'employé qui essaie tant bien que mal de balayer tous ces megots mais malheureusement personne ne respecte son travail !



A ce moment là pourquoi ne pas aménager une de ces nombreuses cour intérieures pour les non fumeurs avec un abris et des bancs propres !!



Merci et j'espère que vous me comprendrez je ne suis pas anti fumeur chacun est libre et je respecte ça c'est justement là qu'est le problème : le respect !