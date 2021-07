Réception à la mairie en l’honneur des bacheliers des lycées Chalonnais reçus avec mention «Très bien»

À l'occasion des célébrations du 14 juillet, le maire de Chalon-sur-Saône tenait à féliciter les bacheliers des lycées Chalonnais reçus avec mention «Très bien» lors d'une réception qui s'est déroulée dans la salle du Conseil de la mairie. Plus de détails avec Info Chalon.

Hier, mercredi 14 juillet à 20 heures 30, juste après le défilé motorisé qui clôt la cérémonie commémorative Place de l'Obélisque, la municipalité de Chalon-sur-Saône a souhaité féliciter et récompenser les bacheliers des lycées Chalonnais reçus avec mention «Très bien».



Le salon d'honneur de la mairie étant trop petit et surtout pour cause de protocole sanitaire, c'est donc dans la salle du Conseil que Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, et de nombreux élus ont invité les lauréats pour une réception.



En tout, ce sont 67 jeunes sur 120 qui ont été mis à l'honneur à cette occasion.



Ils se sont tous vus remettre un diplôme de félicitation pour leurs excellents résultats au baccalauréat. En outre, ils recevront prochainement un cadeau de la part de la Ville.



La galerie des jeunes bacheliers mis à l'honneur bientôt sur Info Chalon!



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati