Davy Desmier décroche une médaille d'or régionale au concours de meilleur apprenti

Et fait la fierté de toute l'équipe du garage Carrosse Auto Rétros à Chalon sur Saône.

Le garage de quelques 700 m2 situé rue Anatole France à Chalon sur Saône est spécialisé de la réfection des véhicules historiques. Et ce ne sont pas les marques historiques qui manquent au sein de l'établissement. Pour les fan de belles carosseries, françaises et étrangères, le garage Carosse Auto Rétros de Chalon sur Saône dispose déjà d'un solide carnet d'entretiens et de remises en état.

Et c'est ici que Davy Desmier a pu parfaire son art de carrossier. Agé de 21 ans, c'est une double médaile d'or que le jeune carrossier a décroché. Une médaille départementale et une médaille régionale. Pour le national, il faudra attendre la suite des examens alors que sa pièce de carrosserie, une aile, est entre les mains du jury examinateur, qui donnera son verdict sous peu.

En attendant, Davy qui effectue sa dernière journée au sein du garage, avant de rejoindre Mulhouse et de se spécialiser désormais en peinture, assume quelque peu cette petite fierté. Une fierté partagée par toute l'équipe réunie autour de sébastien Chaplin, chef d'orchestre de cette belle aventure qui perdure depuis 2015. Et au regard du carnet de commandes, ce n'est pas prêt de s'arrêter.