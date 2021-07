Cérémonie de passation de commandement à la Base pétrolière interarmées Caserne Carnot

Hier, vendredi 16 juillet à 18 heures 30, sur la place d'armes de la Base pétrolière interarmées Caserne Carnot, a eu lieu la passation de commandement entre l'ingénieur de 1ère classe Sylvain Hilairet et l'ingénieur en chef de 1ère classe Olivier Naegellen Roy qui devient le nouveau commandant de la place de Chalon-sur-Saône.



Cette cérémonie militaire, protocolaire et millimétrée au son de la fanfare du 1er régiment de Tirailleurs d'Épinal sur la place d'armes était présidée par l'ingénieur général de 1ère classe Jean-Charles Ferre, directeur du service de l'énergie opérationnelle.



L'ingénieur de 1ère classe Sylvain Hilairet sur le départ a salué une dernière fois l'ensemble des troupes de la caserne devant de nombreux invités.



Ce dernier est affecté à Nancy.



Les troupes de la place de Chalon-sur-Saône sont constituées du drapeau de la BPIA et sa garde et de 3 compagnies accompagnées de leur fanion.



La cérémonie fut rehaussée de la présence d'Olivier Tainturier, sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, Marie Mercier, sénateur de Saône-et-Loire, Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, Pascal Boulling, conseiller communautaire délégué à l'administration générale, aux Gens du Voyage, à l'aérodrome de Champforgeuil et au CISPD représentant Sébastien Martin, président du Grand Chalon, l'ingénieur de 2ème classe Patrice Gobin, directeur de l'exploitation logistique pétrolière interarmées, et Thomas Brugger, directeur départemental de l'Office National des Anciens Combattants et victimes de guerre.



Pour l'occasion, 7 récipiendaires ont été décorés.



Ainsi, l'ingénieur général de 2ème classe Jérôme Lafitte et l'ingénieur en chef de 1ère classe Éric Maquignon ont été faits chevaliers de la Légion d'honneur; l'ingénieur en chef de 1ère classe Jean-Marc Bouillet, l'ingénieur en chef de 1ère classe Luc Margotin et le colonel Jean-Louis Delaby ont été faits officiers de l'Ordre national du Mérite et les ingénieurs en chef de 2ème classe Antoine Morcello et Benoît Visine ont été faits chevaliers de l'Ordre national du Mérite.



Ce fut également l'adieu aux armes du major Pascal Gobetti.



«Officiers, sous-officiers, gradés et conducteurs, de par le président de la République, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef l'ingénieur en chef de 1ère classe Olivier Naegellen Roy, ici et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des réglements militaires, l'observation des lois et le succès des armes de la France»



C'est par cette formule d'investisure que l'ingénieur en chef de 1ère classe Olivier Naegellen Roy est devenu le commandant de la Base pétrolière interarmées Caserne Carnot.



Cette cérémonie s'est clôt par un défilé sur la marche «Sambre et Meuse».



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati