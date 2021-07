AVIS DE DECES- Monsieur Pierre BEJOT

CHALON-SUR-SAÔNE, VERJUX



Anne-Marie et François Bejot, ses parents ;

Martial, son frère et ses enfants ;

Eva Bejot, sa grand mère ;

la famille et les amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre BEJOT



survenu à l'âge de 49 ans.

La cérémonie d'adieu se déroulera le 19 juillet 2021, à 15h15, au crématorium de Bourgogne de crissey.