CRUES EN SAONE ET LOIRE - 135 sapeurs-pompiers mobilisés ce samedi pour venir en aide aux sinistrés

Le service de prévision des inondations et des crues a émis un bulletin de vigilance orange pour la Seille avec un niveau de 3m40 à 13h00.

Le pic de crue est attendu en milieu d’après-midi. La Seille devrait alors atteindre 3m44, se rapprochant ainsi du niveau d’alerte rouge fixé à 3m50.

Une décrue progressive est prévue en fin de soirée-début de nuit.



L’ensemble des services de l’État et moyens de sécurité et de secours sont mobilisés. 135 sapeur-pompiers et 28 gendarmes sont ainsi engagés pour porter secours aux populations touchées.

Julien CHARLES, préfet de Saône-et-Loire, se rendra à Louhans en début d’après-midi pour s’assurer du bon déroulement des opérations et pour apporter son soutien à la population.

Le préfet engage chacun à être vigilant et à respecter les consignes de sécurité.

Rappel aux usagers concernant les risques d’inondations :



Il est recommandé de :

Couper l'électricité et le gaz pour éviter électrocution ou explosion ;

Ne pas prendre l'ascenseur pour éviter de rester bloqué ;

Écouter la radio pour connaître les consignes à suivre.

Ne pas téléphoner, libérer les lignes pour les secours ;

Ne pas aller à pied ou en voiture dans une zone inondée, car c’est s’exposer au danger.

Les cartes des crues sont disponibles sur le site : https://www.vigicrues.gouv.fr