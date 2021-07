Les golfeurs chalonnais ont joué pour l’association « Spirit of Josette »

Une fois encore golfeur a rimé avec grand cœur... En participant en nombre ce dimanche à la première Winer Cup - Côtes du Couchois les membres de l’AS Golf Chalon ont à nouveau apporté un soutien financier à l’association « Spirit of Josette ». Lors de la remise des prix, qui a suivi la compétition organisée par le Domaine Charbonnaud, Eric Morin, manager du Golf de la Roseraie, a en effet remis un chèque d’un montant de 500 € à la représentante de « Spirit of Josette » Nathalie Maka. Un montant correspondant aux droits de jeu. Mais aussi au 1 € minimum versé par tous les joueurs ayant envoyé leur balle dans le bunker du trou n°17. La cause étant belle, on aurait souhaité que les soixante joueurs en lice se montrent un peu plus maladroits...

Le développement d’un fauteuil sportif adapté

La somme ainsi récoltée va aider à la poursuite de l’objectif que s’est donné « Spirit of Josette ». A savoir développer un fauteuil sportif adapté aux handicapés moteurs. A commencer par José Utiel, vice-président de l’association, atteint de la maladie de Charcot depuis 2013, et qui était présent à la remise des prix en compagnie de ses amis de l’association « Josespoir » et de « Courir à Moroges ».

Parmi les invités à la remise des prix figurait également Dominique Melin, vice-présidente du Grand Chalon, en charge des sports. La toute nouvelle conseillère départementale en a profité pour faire état des réflexions qui sont menées au Département pour venir en aide à ceux qui sont touchés par « cette belle cochonnerie » qu’est la maladie de Charcot.

Les jeunes en forme

Sur le plan sportif, il n’y a pas eu de surprise dans cette compétition disputée en scramble à 2. L’équipe favorite, composée des jeunes Léo Quichante et Thibault Bouyssou, s’est logiquement imposée face à l’expérimentée paire formée de Philippe Marc et de Michel Pernin. Quatre birdies aux trous n°6, n°9, n°15 et n°16 pour seulement deux bogeys aux trous n°5 et n°17 ont suffi à faire la différence. Deuxièmes en brut, Philippe Marc et Michel Pernin l’ont également été en net derrière le duo licencié au golf aindinois de la Commanderie et constitué d’Arnaud Pommier et de Julien Carayon.

La Winer Cup - Côtes du Couchois a été une réussite à plus d’un titre. Et la convivialité n’a pas été le moindre. Benoît Charbonnaud, le sympathique et dynamique propriétaire du domaine du même nom, n’a pas ménagé ses efforts afin que ses amis golfeurs (il a participé à l’épreuve, terminant en septième position) passent un beau dimanche. « Nous retrouvons progressivement nos habitudes. Cela fait du bien... » n’a pas manqué de faire remarquer Eric Morin. De bons moments pour la grande famille chalonnaise du golf avec la pause du 9 et la remise des prix. Et pour terminer la journée une dégustation de quelques crus des Côtes du Couchois, complétée par un plateau préparé par Jean-Philippe Anciaux et l’équipe du restaurant « Les Charmilles ». Avant le départ en shotgun, sur le coup des 13 heures 30, chaque joueur avait reçu un bon d’achat à utiliser à la boutique de la Cave de Mazenay, nouvellement implantée au 9 Grande rue à Chalon, et un second bon d’achat à faire valoir au Domaine Charbonnaud, sis 7 chemin de la Plaine à Rully.

En rouge et blanc

Une fois n’est pas coutume, un dress code avait été spécifié aux joueurs participant à la remise des prix. Il fallait venir habillé en rouge et blanc. Pour soutenir les vins des Côtes du Couchois. Comme l’a expliqué Olivier Poelaert, propriétaire du Château de Couches « Le rouge et le blanc sont les couleurs de la vigne. Seuls les rouges sont en AOC et depuis maintenant 15 ans on se bat pour qu’il en soit de même pour les blancs ».

Les résultats

Brut : 1. Léo Quichante (Chalon) - Thibault Bouyssou (Chalon) 38, 2. Philippe Marc (Chalon) - Michel Pernin (Chalon) 37.

Net : 1. Arnaud Pommier (La Commanderie) - Julien Carayon (La Commanderie) 45, 2. Philippe Marc (Chalon) - Michel Pernin (Chalon) 42, 3. Guilhem Ressiguié (Chalon) - Hugo Ressiguié (Chalon) 41, 4. Michel Charles (Montceau) - Gilles Beaufay (Chalon) 39, 5. Pierre Denis (Chalon) - Sébastien Pourette (Chalon) 39, 6. Léo Quichante (Chalon) - Thibault Bouyssou (Chalon) 39, 7. Dominique Boulisset (Chalon) - Gilles Dury (Chalon) 38, 8. Christophe Choureau (Chalon) - Hélène Bouyssou (Chalon) 38.

Gabriel-Henri THEULOT