Sarah-Jeanne Ziegler en concert acoustique samedi au Port-Villiers

Samedi soir, c'était Sarah-Jeanne Ziegler et sa pop-folk puissante et sensible qui était en concert acoustique sur la scène du Port-Villiers. Plus de détails avec Info Chalon.

Dans le cadre de sa nouvelle tournée bourguignonne, Sarah-Jeanne Ziegler était sur la scène du Port-Villiers pour un concert acoustique ce samedi 17 juillet à 21 heures.



Ainsi, après Saint-Sauveur-en-Puisaye, dans l'Yonne, La Charité-sur-Loire et Menou, dans la Nièvre, c'est au tour du public de la Saône en guinguettes de découvrir sa folk hybride, sensible et puissante.



Maniant les phrasés poétiques et cinématographiques, Sarah-Jeanne offrit son répertoire à un auditoire rapidement conquis dans une forme épurée et essentielle où sa guitares et le violon de Mathilde Cattin accompagnèrent élégamment sa voix suave.



Le vendredi 23 juillet, Sarah-Jeanne Ziegler sera à Nevers pour La Guinguette on Loire, le lendemain, à Toucy pour l'Apéro-concert de Toucy, dans l'Yonne, et le dimanche 25 juillet, à Arleuf, dans la Nièvre.



Ce dimanche 18 juillet à 20 heures 30, c'est le groupe pop-rock Plug and Play qui montera sur la scène du Port-Villiers.



Il s'agit également du dernier concert de la Saône en guinguettes au Port-Villiers.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati