Cérémonie à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites à Chalon-sur-Saône

Ce dimanche, en fin de matinée, une cérémonie s'est tenue au monument des Déportés et des Résistants de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, à l'occasion de la Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État Français et d'hommage aux Justes de France. Plus de détails avec Info Chalon.