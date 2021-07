Human Terre organise un marché artisanal et de produits locaux le vendredi 23 juillet de 18h00 à 21h00 à Saint Rémy.

Human Terre organise ce vendredi 23 Juillet de 18h00 à 21h00, en collaboration avec la commune de Saint Rémy lors des temps forts d'été "Place à l'été", un marché artisanal et de producteurs locaux (30 exposants environ).

Si les conditions sanitaires le permettent, un concert est prévu et la possibilité de se restaurer sur place.

Ce marché rentre parfaitement dans les convictions de l'association en faisant la promotion du "consommer français et local".

Human Terre a pour objet d’éveiller, sensibiliser, encourager et développer l'étude de la nature, sous tous ses aspects : écologique en terme d'économie d'énergie au quotidien, protection de l'environnement et équilibres fondamentaux de la biosphère (espaces naturels, eau, air, sol, paysages et cadre de vie dans une perspective de développement durable), revalorisation et commercialisation d'objets de récupération, respect de la nature et de ce qui l'entoure pour le public jeune et adulte.

C.Cléaux