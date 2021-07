A Ma Campagne, à 85 ans, obligé de mettre les pieds à l'eau pour se ravitailler

"Comme vous pouvez le constater, la situation ne s'est pas améliorée. Nous sommes cette fois complètement isolés puisque aucune passerelle n'a été installée par la Municipalité de St Remy. Ce qui après 5 jours de crue nous oblige, mon père de 85 ans et moi à partir à pied et dans le courant pour nous ravitailler. Personne à la Mairie de Lux ou St Rémy ne semble inquiet ni concerné puisque nous n'avons reçu aucun appel depuis 5 jours. Mes parents âgés et moi-même sommes très en colère avec un réel sentiment d'oubli et d'abandon" a confié ce mardi soir François Pugeaut, vivant à Ma Campagne. Les inondations de juillet ont totalement chamboulé le quotidien de ces habitants sans que finalement une solution technique soit apportée par les pouvoirs publics.