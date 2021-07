Balades en voiture ancienne contre les cancers pédiatriques

C’est l’histoire d’une belle rencontre entre deux associations – Les Roues‘Yotines (à Rully) et Le Rêve de Marie Dream (à Givry) – mais surtout, entre des 4 personnes, animées par la même envie : celle du partage.

Sylvie et Didier Garopin, les parents de Marie, adolescente décédée d’un cancer en 2016, ont créé l’association Le Rêve de Marie Dream en 2017 pour contribuer à améliorer le quotidien des enfants et adolescents atteints d’un cancer pédiatrique.

De leur côté, à l’occasion de leur manifestation annuelle Rassemblement de véhicules anciens, Arthur Rodet et Mathieu Richard décident d’offrir à l’association Le Rêve de Marie l’occasion de sensibiliser les gens et récolter des dons.

Des balades généreuses

« Quand nous avons rencontré Richard et Arthur, explique Sylvie Garopin, le courant est passé tout de suite. Ils sont jeunes, passionnés, et veulent aider à leur manière. Ils nous ont confié la partie ‘baptême en voiture ancienne’ lors de leur manifestation. »

Cinq voitures anciennes et leur généreux propriétaire ont proposé toute la journée de petits tours dans Rully. Chacun donnait ce qu’il souhaitait, sans minimum, pour la générosité du geste et aider, à sa mesure, une cause si juste.

Merci, donc, pour ces gestes généreux, merci à Mathieu et Arthur, les organisateurs du Rassemblement de véhicules anciens, merci, enfin, aux bénévoles qui ont prêté leur voiture de collection (pas si facile que cela) et leur énergie aux baptêmes tant appréciés !

Une aide concrète aux jeunes malades

« Nous avons récolté environ 800 € et c’est tellement important pour nous : ils serviront à payer les soins d’une sophrologue en service réanimation pédiatrique de l’IHOP (Institut d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique de Lyon). »

Ce service de réanimation, Sylvie et Didier Garopin ne le connaissent que trop bien : Marie y a passé 4 longs mois, les derniers, accompagnée de ses parents.

« Notre vécu douloureux nous a ouvert les yeux sur ce qui pouvait être tenté pour améliorer le quotidien de ces enfants. Les soins supports, comme la sophrologie ou la réflexologie plantaire, se révèlent être de véritables soutiens et nous sommes heureux d’avoir contribué à les faire entrer dans ce service de réanimation. Les dons que nous récoltons financent les interventions de deux praticiennes de ces techniques, à raison de 4 h par semaine chacune. »

Si vous souhaitez mieux connaître cette association, nous ne pouvons que vous inciter à aller visiter leur site ici.

Récit poignant, informations sidérantes sur le budget réduit de la recherche contre le cancer pédiatrique, interviews de chercheurs et de médecins oncologues de l’IHOP… Vous ne verrez plus la bannière « Le Rêve de Marie Dream » sans un élan de solidarité au cœur.

Par Nathalie DUNAND

Association Le Rêve de Marie : le-reve-de-marie-dream

Dimanche 12 septembre 2021 :

Randonnée pédestre à Givry organisée par l’association