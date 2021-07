AVIS DE DECES - Madame Monique PRUNEAUX née GRAS

GIVRY, DIJON



Roger Pruneaux,

son époux,

Jean-François (†) et Chantal,

Christian et Jocelyne,

ses fils et ses belle-filles ;

Alexandre et Angélique,Joseph et Cindy,

Pauline et Fabien, Angélique et Alexis,

Antoine et Solongo,

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

Aubert Gras, son frère ;

Jean-Paul et Christine Graillot,

son beau-frère et sa belle-sœur ;

ses neveux et nièces ;

les familles Drain

ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Monique PRUNEAUX

née GRAS

survenu à l'âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 23 juillet 2021, à 14h30, en l'église de Givry.

Monique repose à la chambre funéraire Mansuy à Buxy.

La famille remercie tout le personnel du service Gériatrie de l'Hopital de

Chalon-sur-Saone ainsi que Annick, Sarah ses infirmières et Cécile son aide ménagère.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.