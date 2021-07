Retrouvez NECC, votre imprimeur, au 30 Place de Beaune à Chalon sur Saône et non plus au 26 !

Vous n’avez pas pu passer à côté, NECC a déménagé quelques mètres plus loin… ! En effet, nous sommes passés du 26 au 30 Place de Beaune à Chalon. C’est dans cette optique que Pauline est venue renforcer notre équipe depuis le 1er juillet !

Ce sera le nouveau visage que vous découvrirez quand vous passerez nous rendre visite au magasin.

Pour encore mieux vous servir, l’accueil vous est entièrement dédié. Nous avons conservé une belle presse numérique, du matériel de façonnage et notre pôle grand format afin de pouvoir répondre à vos demandes urgentes du quotidien.

Notre production, reste bien naturellement en Saone et Loire et est hébergée sur notre site Louhannais. 110m² refait à neuf, nous offrants un espace de travail adapté à une production toujours plus rapide et qualitative !

La livraison pour les professionnels est toujours opérationnelle et nos délais de production reste inchangés !

Au plaisir de vous retrouver au magasin ou par mail et téléphone :

[email protected] - 03 85 48 64 00