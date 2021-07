Chalon Dans la Rue : Avec la Cie Animaux de la Compagnie (Les), un spectacle tout simplement surprenant !

Jeudi, à 17 heures 30, sur le chemin de halage de la Ferme Papillot à Chalon-sur-Saône, se déroulait le spectacle ‘Elevage’ de la compagnie Animaux de la Compagnie (Les).

Rencontrer un renard qui chante et qui joue aussi du violon, un sanglier qui chante et qui joue aussi de la cornemuse ainsi qu’un cerf qui chante et qui joue aussi de la contrebasse, ce n’est déjà pas commun !

Mais si vous ajoutez à cela, trois autres artistes dans un rôle déjanté que sont Jacques, son frère et sa femme qui eux, ont vu leurs vaches partir en fumée, vous avez tout simplement une comédie burlesque !

Cette fable de la paysannerie a su conquérir un public venu nombreux et qui a passé un excellent moment avec cette troupe.

A découvrir absolument afin de passer un excellent moment !