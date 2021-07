AS Golf Chalon : les U16 garçons assurent l’essentiel

A l’orée de la saison 2021 les U16 garçons de l’AS Golf Chalon et leur coach Laurent Seinger s’étaient fixé comme objectif : le maintien en 3e division. C’est chose faite mais non sans mal, puisqu’ils ont dû passer par un barrage toujours incertain. A l’issue du 1er tour les jeunes Chalonnais étaient en effet pointés en 12e position, à 35 coups de la 11e place et donc dans l’impossibilité de faire un bond au classement lors de la seconde journée.

L’équipe de Chalon rencontrait finalement Aubazine, classée juste derrière elle et sensiblement de même force. Le point du foursome était gagné par la paire composée de Thomas Goursaud et de Guilhem Ressiguié, et après une défaite d’Hugo Ressiguié, c’est Corentin Besse qui permettait à son club de remporter le barrage 2 à 1. Les autres joueurs étaient Louis Fourneret, qui était en lice au 2e tour, Léandre Planté et Maël Seinger.

Disputé du 15 au 18 juillet sur le parcours du Golf de Saint-Etienne, le championnat de France par équipes 2021 était d’un haut niveau. Deux joueurs de Marseille Salet, l’une des deux formations qui montent en 2e division, ayant un index négatif à - 0,3 et - 0,6. La seconde accession à l’échelon supérieur étant pour les Jurassiens du Val de Sorne, emmenés par l’ancien Chalonnais, Nathan Cotté.

Gabriel-Henri THEULOT