̏Tina˝ le livre d’Hélène Ortolan sur l’émigration de ses parents italiens en 1930 

Hélène Godichon alias Hélène Ortolan est née en France, plus exactement à Saint Rémy où elle vit depuis de nombreuses années. Ses parents Santa et Luigi sont des émigrants italiens qui, au début des années 30, ont fui le régime fasciste qui s’était installé en Italie. Ils sont arrivés sur ce sol bourguignon, terre d’accueil qu’ils ne vont plus quitter. Tout sera fait au sein de la famille pour s’intégrer. Hélène est totalement imprégnée de la culture française pendant son enfance ; après des études supérieures d’italien, elle va consacrer sa vie professionnelle à l’enseignement du français et de l’italien à la chambre de commerce pour des adultes étrangers travaillant dans de grands groupes industriels français. Mais son attirance pour l’Italie la poussera aussi à enseigner l’italien à un plus large public à l’UTB de Chalon. Elle sera une ambassadrice pour ses élèves en leur transmettant son amour des richesses artistiques et historiques de l’Italie.

Pour faire connaitre les difficultés rencontrées par ces deux jeunes migrants, à la veille de la seconde guerre mondiale où l’Italie s’était ralliée à l’Allemagne et ne pas oublier la générosité et l’accueil de personnes bienveillantes, Hélène a écrit un livre où elle raconte la vie et le parcours incroyable de ses parents pour venir en France.

« Le but de mon ouvrage c’était un travail de transmission familiale, mais à une époque où le mot émigration était moins employé qu’aujourd’hui, je me suis dit que c’était quelque chose que je devais faire connaitre : émigration, intégration, solidarité, amour et courage sont les maîtres mots de mon ouvrage. J’ai toujours gardé des liens très étroits avec ma famille en Italie et c’est pourquoi j’ai traduit mon livre en italien. »

Son livre est édité par : éditions Amalthée et en vente en librairie à Chalon sur Saône.

