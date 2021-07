Réfection d’un tronçon de la RD 978 à Châtenoy-le-Royal

La répartition de la prise en charge des voiries parait parfois compliquée, la RD 978 qui traverse Châtenoy-le-Royal dépend du conseil départemental. Cette voie est un axe à très fort trafic et particulièrement fréquentée par les poids lourds, ce qui entraine sa dégradation et la nécessité de la remettre en état régulièrement.

Pour éviter trop d’inconvénients, les travaux de remise en état se font dans la mesure du possible de nuit. Quatre nuits de désagrément pour les usagers mais surtout pour les riverains. Dès lundi soir 20 juillet la fraiseuse à froid entrait en action pour décaisser la bande de roulement sur toute la largeur de la chaussée et sur environ 6 cm de profondeur, c’était sans compter les zones en mauvais état où ils ont dû en enlever un peu plus profond. Durant une partie de la nuit un ballet incessant de camions et tracteurs ont évacué le bitume raboté. La route était ensuite réouverte à la circulation pendant la journée du mardi.

Le mercredi et jeudi soir, c’était la phase de revêtement des 8500 m2 de chaussée de la RD978 ce qui représente environ 1200T d’enrobé. Le finisseur d’asphalte dépose les 6 cm d’épaisseur de bitume.

Pour effectuer l'application d'enrobé, le camion contenant l'enrobé recule contre le finisseur et lève sa benne afin de déverser lentement le bitume dans la trémie du finisseur, puis c'est le finisseur qui pousse celui-ci jusqu'à ce que la benne soit vide, et un autre camion vient prendre sa place et ce jusqu’à ce que la longueur à regarnir soit faite. Le conducteur du finisseur doit garder une trajectoire précise et suivre la régularité du dépôt.

Ce mercredi soir, Michel Descombes technicien à la direction des routes du conseil général, Vincent Bergeret maire de la commune et conseiller départemental, Françoise Vaillant conseillère départementale, Roland Bertin adjoint à la voirie de la commune et François Boissier directeur des services techniques étaient sur le bord de la route où Monsieur Michaud conducteur de travaux chez Eurovia leur a donné les informations sur ce chantier.

Des travaux d’un montant de 120 000€ financés par le département qui ont mobilisé une vingtaine de personnes et se sont terminés dans la nuit du jeudi 22 juillet.

C.Cléaux