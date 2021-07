Les cinq ans de la fédération des Jeunes Chambres Economiques de Bourgogne-Franche-Comté

L'événement, appelé traditionnellement les Franquignons, s'est déroulé les vendredi 16 juillet et samedi 17 juillet à Chalon-sur-Saône.



Le Vendredi 16 juillet a eu lieu la soirée de gale sous le thème « Bordeaux et Or ». 35 membres, anciens membres et partenaires étaient présents.

L’occasion de remettre l’insigne physiquement de nos membres devenus ambassadeurs en 2020 – Aurélie MARTIN GARRAUT de la JCE de Dijon et Antoine FILIPEK de la JCE de Chalon sur Saône.

Cette soirée a vu la signature d’un nouveau partenariat entre la JCE de Bourgogne Franche Comté avec le BNI Saône et Loire.

Autour des Présidents de la fédération de 2016 à 2020 d’inspirer les membres présents par leurs discours retraçant leur année de présidence.

Un temps fort de la soirée a été la présentation de la nouvelle locale en création la JCE Nord Franche Comté et ses porteurs Francis DESPLATZ et Maël MICHEL.

Une mise à l’honneur de deux membres Sébastien DURANTET de la JCE du Mâconnais Val de Saône et Dylan ROLAND de la JCE d’Auxerre pour avoir être devenu formateur de la Jeune Chambre Economique Française.

Une mise à l’honneur d’actions retenues lors de la convention nationale de la Jeune Chambre Economique Française à Saint Etienne avec une application touristique pour la JCE d’Auxerre et le numérique responsable pour la JCE de Dijon.

La soirée s’est clôturée avec la présentation de la vidéo annonçant la prochaine convention nationale 2020 de la Jeune Chambre Economique Française qui aura lieu à Auxerre au sein de la Région Bourgogne Franche Comté.

Tout le long de la soirée, les UTLES groupe de musique de Chalon sur Saône a permis de mettre en musique la soirée.

Le Samedi 17 juillet, les membres ont participé avec la Mairie de Chalon sur Saône a l’inauguration des panneaux d’entrée de ville de la JCE de Chalon sur Saône puis la journée s’est poursuivie en toute convivialité autour d’un barbecue.

La Fédération Régional des Jeunes Chambres Economiques de Bourgogne Franche Comté tient à remercier la présence de Julien VITTECOQ, président du Conseil Fédéral de la Jeune Chambre Economique Française, la présence du Maire de Chalon sur Saône M. Gilles PLATRET et la présence de M. Jérôme CARAMELLE Directeur de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Saône et Loire.