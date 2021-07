AVIS DE DECES - Monsieur Pierre DUPONT

CHALON-SUR-SAÔNE



Mme Madeleine Paleirac ;

Mme Gisèle Lacombe

et son mari Jacques ;

Mme Aline Auger

et son mari Philippe ;

sa nièce Marie-Hélène Masset ;

ainsi que ses petits-enfants, Pierre, Louis, Emmanuel, Sophie et Agnès,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Pierre Dupont

Ses obsèques seront célébrées mercredi 28 Juillet en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Fleurs naturelles seulement.

Condoléances sur registres.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.