Cérémonie de récompenses au Centre Nautique Chalonnais vendredi soir dernier, suite aux compétitions de 2020-2021

Vendredi soir, à partir de 18 heures 30, s’est déroulée au Centre Nautique Chalonnais situé rue d’Amsterdam à Chalon-sur-Saône, la cérémonie des récompenses concernant les compétitions qui se sont déroulées 1/ aux Championnats de France ‘Elites’ ( Chartres ), 2/ pour les deux nageurs du Cercle Nautique Chalonnais faisant partie de la sélection de l’équipe de France et qui ont nagé au niveau international à Rome (Championnats d’Europe juniors) et 3/ pour les Championnat de France Open de Dunkerque.

Patrick Trioen, le Président du CN Chalon annonçait successivement les lauréats ainsi que les performances des nageuses et nageurs.

Devant une assistance d'une vingtaine de personnes, ont été récompensés :

Récompensés pour Chartres :

Paul Annocque qui se classe 7e de la finale B en 200 mètres papillon en 2 : 03. 56

Mathys Chouchaoui qui se classe 6e de la finale B en 100 mètres dos en 00 : 56. 01

Arthur Millet qui se classe 2e de la finale B en 50 mètres dos en 00 : 25. 99

Clément Rivière qui se classe 6e de la finale B en 100 mètres papillon en 00 : 54. 56

Anastasia Urbaniak qui se classe 7e de la finale A en 50 mètres brasse en 00 : 32. 78 et 8e de la finale A en 200 mètres 4 nages en 02 : 21. 13

Récompensés au titre de la compétition internationale à Rome (championnats d’Europe juniors) :

Clément Rivière : Demi finale et meilleure performance individuelle au 100 mètres papillon en 54.00 et qui se classe à la 10e place européenne et le 5e nageur français 18 ans de tous les temps.

Mathys Chouchaoui qui participe à la finale du 200 mètres dos et termine 7e européen en 2 : 03. 34

Récompensés aux Championnat de France Open de Dunkerque :

Paul Annocque qui se classe 2e de la finale A aux 200 mètres papillon (Caté juniors) en 02 : 02. 30

Noah Catelin qui se classe 6e en 4x100 mètres 4 nages messieurs séries (Caté juniors) en 3 :50. 46

Mathys Chouchaoui pour ses participations à 5 finales A et ses places de 3e en 100 mètres dos (00 :56. 56) et 200 mètres dos (02 :02. 78) et en 200 mètres nage libre (01:53.21)

Sawsane El Gamah qui se classe 6e de la finale B en 100 mètres papillon en 01:05.72

Thomas Frerot qui se classe 6e des séries en 4x100 mètres 4 nages en 3:50.46

Arthur Millet qui se classe 5e de la finale A au 50 mètres dos (00:26.17) et 7e de la finale A au 200 mètres dos (2:06.16)

Laura-Blanka Nemeth qui se classe 7e de la finale A en 200 mètres papillon en 2:32.07

Clément Rivière qui se classe 1er de la finale A et Champion de France en 100 mètres papillon (00:54.18) et 2e de la Finale A et Vice Champion de France en 50 mètres papillon (00:24.67)

Anastasia Urbaniak pour ses participations aux 4 finales A : du 50 mètres nage libre (5e en 00:25.95, du 100 mètres nage libre (4e en 00:56.29), du 50 mètres brasse (4e en 00:33.25) et 2e de la finale A et Vice Championne de France en 50 mètres papillon (00:27.46).

(Rappelons qu’Anastasia a le titre de championne de France 2019 en 100 mètres 4 nages petit bassin)

Qualifications provisoires pour les championnats de France Jeunes :

Blandine Boggio (12 ans) en 200 mètres brasse

Oscar Defois-Pernot (13 ans) en 200 mètres nage libre

La soirée se terminait par le pot de l’amitié

Lors de cet événement, on notait la présence de Jean Luc Durand représentant l’O.M.S.

