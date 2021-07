Un chantier d’entretien courant de chaussée du 27 au 30 juillet

Dans le cadre de son action au quotidien pour entretenir la voirie départementale, le Département de Saône-et-Loire va engager des travaux de petit entretien de chaussée avec une nouvelle technique innovante plus favorable à l’environnement. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’une première expérimentation en Saône-et-Loire et seront réalisés par un atelier roulant spécifique appelé Minimix accompagné par les agents de la Direction des routes et infrastructures.



La technique Minimix, sur le même principe que le coulé à froid, permet tout d’abord de procéder à du rebouchage partiel et des réparations ponctuelles pour prolonger la durée de vie de la chaussée. Ce procédé comporte plusieurs avantages comme :

la maitrise et la préservation des ressources grâce à l’optimisation de la quantité de matériaux (pas de surplus de gravillons après application)

une faible consommation en énergie puisque la température d’application est de l’ordre de 35°C soit très loin des techniques à chaud traditionnelles supérieures à 150°C, plus agressives et plus polluantes

un faible taux d’émissions lors de la production et de la mise en œuvre

Cette technique nécessite cependant une petite phase de refroidissement de moins d’une heure qui imposera ponctuellement la fermeture totale de certaines sections de voies du 27 juillet au 30 juillet.

Une déviation pour tous les véhicules sera mise en place, en temps réel et pour les sens concernés, par le réseau routier départemental le plus proche.

Sont concernées :

RD 110 – entre les communes de Messey-sur-Grosne (sortie d’agglomération) et Lalheue (RD6 Buisson Roncin)

RD 38 – Commune de Saint-Martin-en-Bresse - entre la sortie d’agglomération et le hameau d’Osnard (RD970)

RD 970 – entre le carrefour Charbonneau à Ciel et le carrefour avec la RD 35 à Villegaudin