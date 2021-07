La givrotine Morgane Franco participera à l'édition 2022 du Rallye Aïcha des Gazelles

L'idée un peu folle de participer à la 31ème édition de ce rallye est venue en septembre 2020 chez ces deux amies, qui ont pour dénominateur commun un goût prononcé pour l'aventure et l'inconnu, ainsi que la recherche constante du dépassement de soi.

Mathilde Fantin (à gauche sur la photo) sera la pilote. Elle est âgée de 27 ans et est chargée de marketing dans une entreprise d'assistance automobile.

La givrotine Morgane Franco (à droite sur la photo), sera donc la co-pilote. Elle est âgée de 25 ans et est Officier de police judiciaire au sein de la Gendarmerie nationale.

Le choix du Rallye Aïcha des Gazelles n'est pas un hasard !

La première raison qui explique leur choix est liée à leur passion pour le sport, et plus particulièrement pour les sports mécaniques, que Mathilde Fantin trouve encore « un peu trop masculinisés ». La participation à ce rallye 100% féminin est donc « un moyen de promouvoir la place de la femme au sein de ces sports. »

Elles ont aussi apprécié que ce rallye leur permette de participer concrètement à une action humanitaire. 50% du coût de l'inscription sont en effet reversés à l'association « Coeur de Gazelles », qui oeuvre pour assurer les besoins fondamentaux des habitants des régions excentrées et pauvres du sud marocain. comme la santé, l'accès à l'eau potable ou la scolarisation des enfants et adolescents,

Enfin, la norme environnementale ISO 14001, que le Rallye des Gazelles est le seul à avoir obtenu, garantit une maîtrise des impacts environnementaux de ce raid, par une gestion responsable des déchets et un dégagement moindre de CO2.

Trouver les financements, un premier gros défi !

Depuis septembre 2020, les deux compères s'investissent pleinement pour trouver les 28 000 euros, nécessaires au financement de cette aventure.

A ce jour, leur dynamisme et leur inventivité leur ont permis de rassembler suffisamment d'argent pour financer leur inscription, dont le coût s'élève à un peu plus 14 000 euros.

Pour ce faire, elles ont créé une association « Les French Gazelles » et ont déjà trouvé 13 partenaires, qui leur ressemblent et partagent leurs valeurs, ce qui est une condition sine qua non à toute collaboration.

Il leur reste toutefois à trouver 10 000 euros supplémentaires.

Elles sont donc à la recherche de nouveaux sponsors, dont certains pourraient relayer sur la région chalonnaise, les opérations qui ont déjà été lancées avec succès dans l'Ouest lyonnais : un pizzaiolo, qui vendrait une pizza baptisée « La gazelle », ou un viticulteur de la Côte chalonnaise, qui vendrait son vin, avec à chaque fois, une partie du bénéfice, qui revient à l'association.

Et elles sont bien sûr ouvertes à toute proposition, qui pourrait émaner d'autres entreprises...

Elles ont aussi prévu de participer à plusieurs événements, comme un repas organisé en novembre, à l'occasion de la sortie du Beaujolais nouveau, ou le Marché de Noël de Givry, début décembre.

Et une fois, les fonds réunis, elles se lanceront dans la recherche de dons en nature (vêtements enfants et adolescents, fournitures scolaires), qui seront remis aux enfants marocains, habitant dans les villages qui seront traversés par le rallye ...

En synthèse, comme le dit Mathilde Fantin « nous vivons vraiment une belle aventure. C'est intense, il nous manque encore des financements, mais on va y arriver et on va se régaler ! ».

C'est tout le mal que'Info-Chalon.com souhaite à ces deux sportives, qui font vraiment preuve d'une motivation et d'un dynamisme hors du commun!

Pour les contacter :

mail : [email protected]

Téléphone : Mathilde Fantin : 06 38 68 72 61 ou Morgane Franco : 06 08 78 31 20