Chassé-croisé de l’été. Un pic de 1 000 km de bouchons atteint samedi

Selon Bison Futé, un pic de bouchons a été atteint à midi avec 1 091,6 kilomètres d’embouteillages cumulés en France. La journée a été classée noire dans le sens des départs par l’organisation publique d’information routière à cause du traditionnel chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens. Vendredi, le cap des 1000 kilomètres de bouchon avait également été atteint en terme d'embouteillages. Pour la journée de dimanche, Bison Futé prévoit un léger apaisement sur les routes et notamment sur l'A7 mais la journée reste classée en orange.