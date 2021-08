A noter sur vos agendas - Concert en extérieur avec le groupe Swing Folie à l'Ecomusée de Pierre de Bresse

Samedi 21 août à 19h00

Communiqué de presse

Concert en extérieur avec le groupe Swing Folie

L’Écomusée de la Bresse bourguignonne propose en 2021, une saison musicale riche et éclatée avec de belles nouveautés en perspective.

Depuis ses origines, Swing Folie influencé et imprégné de l'esprit manouche se renouvelle constamment. La rythmique et le dynamisme des cordes sont complétés par le souffle et les harmonies de l’accordéon.

Au fil des années, Swing Folie, grâce à une histoire riche de plusieurs centaines de concerts, affine son répertoire, devenant ainsi plus personnel. Outre les grands standards de jazz immortalisés par Django Reinhardt, les compositions de David Foucard et Eric Bijon apportent une couleur nouvelle et originale.

Ces talentueux musiciens s’approprient magistralement la musique manouche et la partagent avec le public à l’occasion d’un concert rythmé et inédit au château départemental de Pierre- de-Bresse.

Les musiciens présents sur scène :

Guitares : David Foucard et Joseph Bijon Accordéon : Eric Bijon

Contrebasse : Nicolas Minard

Informations pratiques :

Tarif : 12 €/adulte ; Gratuit jusqu’à 18 ans ; gratuit pour les adhérents de l’Ecomusée Réservation obligatoire au 03 85 76 27 16

Repli dans la salle de concert du château en cas de mauvais temps

Buvette et sandwichs sur place

Masque obligatoire Attention jauge limitée.