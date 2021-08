A noter sur vos agendas - « Océan, une plongée insolite » à Digoin

« Bien que couvrant la majeure partie de notre planète, l’océan reste encore largement méconnu. L’exposition « Océan, une plongée insolite » propose à tous les publics, dès 5 ans, un voyage merveilleux et surprenant au cœur d’une biodiversité originale, loin du littoral et des figures familières.

Après une présentation des contraintes du milieu marin et du défi que représente son exploration, les visiteurs plongent dans une autre dimension pour découvrir la vie microscopique au sein du plancton. La suite du parcours sensibilisera le public à une approche plus respectueuse de la nature et les éclaire sur les ressources insoupçonnées du milieu marin.

L’exposition développe un fil rouge sur les menaces que l’humain fait peser aujourd’hui sur l’océan et la richesse de la vie océanique, qu'on découvre toujours plus chaque année.

Grâce à une scénographie inédite mêlant sculptures, installation géante et projection immersive, à une sélection de spécimens tous étranges et fascinants et à de nombreux dispositifs interactifs comme de la réalité virtuelle, l’exposition, qui s’appuie sur les recherches des scientifiques, permet au public de mieux comprendre la vie au sein de l’océan pour mieux la protéger.

Après avoir attiré plus de 8000 visiteurs l’année passée sur le thème des « Dinosaures », cette nouvelle exposition estivale « Océan, une plongée insolite », présentée au DOCK 713, a été conçue par le Muséum national d'histoire naturelle et complétée par la Ville de Digoin, grâce au soutien de la Communauté de communes « Le Grand Charolais » et du Musée Dumas de Sanary-sur-Mer.

>> Gestes barrières et port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans.

Espaces disponibles en français et anglais.

Boutiques souvenir à disposition des visiteurs.

Ouvert du mardi au dimanche de 14H30 à 19H00 jusqu’au 19 septembre 2021 (Nocturne les samedis jusqu’à 22H)

Dock 713 / Place de la Grève – 71160 DIGOIN / Entrée gratuite